США обговорять з Україною питання щодо зняття обмежень на удари по об'єктах у Росії наданою американською зброєю в непублічному форматі.

Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі Х (колишній Twitter), цитуючи координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як США обговорюватимуть з Україною зняття обмежень на удари по Росії

За словами Кірбі, Президент України Володимир Зеленський пояснив представникам Білого дому необхідність ударів далекобійною зброєю по території РФ.

Advertisement

"Він довів свої побоювання до нас приватно, і він, безумовно, довів свої побоювання до всіх публічно, і ми розуміємо, чому він це робить: його країна зазнає нападу", – наголосив представник Білого дому.

Однак Кірбі зауважив, що США продовжать вести переговори з українцями, але "збираються тримати це в таємниці". Водночас нині ставлення США до ударів по Росії далекобійною зброєю не змінилося.

Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів
Більше по темі

Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів

Із середини 2022 року КНДР відправила РФ понад 13 000 контейнерів, ймовірно, зі зброєю.

Кірбі зауважив, що США мають намір домогтися того, щоб Україна мала "якомога надійніші засоби протиповітряної оборони".

США мають дозволити Україні бити по військових цілях на території РФ

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що США повинні дозволити Україні бити американською зброєю по військових цілях на території Росії.

Advertisement

Неоднозначна позиція америкнців щодо обмежень на використання Україною зброї для ударів по РФ послаблює спроби ЗСУ стримати росіян. 

Раніше чинний президент США Джо Байден негласно дозволив Україні завдавати таких ударів американською зброєю, але лише біля кордонів Харківщини.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
США покращили системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16 США
США покращили системи РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16
Київ Пост
12хв тому
Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії Росія
Литва й Латвія уніфікуватимуть санкцій проти Білорусі та Росії
Київ Пост
1г тому
Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів Росія
Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів
Київ Пост
1г тому
Наступ на Курщину є одним із пунктів плану перемоги України – про що говорив Зеленський Росія
Наступ на Курщину є одним із пунктів плану перемоги України – про що говорив Зеленський
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни вдарили по готелю в Кривому Розі: є поранені та загиблі
Далі » На зустрічі Ради ЄС у четвер обговорять посилення ППО України