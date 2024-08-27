США обговорять з Україною питання щодо зняття обмежень на удари по об'єктах у Росії наданою американською зброєю в непублічному форматі.
Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі Х (колишній Twitter), цитуючи координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.
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Як США обговорюватимуть з Україною зняття обмежень на удари по Росії
За словами Кірбі, Президент України Володимир Зеленський пояснив представникам Білого дому необхідність ударів далекобійною зброєю по території РФ.
"Він довів свої побоювання до нас приватно, і він, безумовно, довів свої побоювання до всіх публічно, і ми розуміємо, чому він це робить: його країна зазнає нападу", – наголосив представник Білого дому.
Однак Кірбі зауважив, що США продовжать вести переговори з українцями, але "збираються тримати це в таємниці". Водночас нині ставлення США до ударів по Росії далекобійною зброєю не змінилося.
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Кірбі зауважив, що США мають намір домогтися того, щоб Україна мала "якомога надійніші засоби протиповітряної оборони".
JUST NOW!! White House reacts to @ZelenskyyUa's renewed long-range arms call after today's deadly attack:— Alex Raufoglu (@ralakbar) August 26, 2024
Kirby: "This is not a new desire by President Zelensky, by any stretch. He's made his concerns known to us privately, and he certainly has made his concerns known to… pic.twitter.com/Wnoxvj8t8V
США мають дозволити Україні бити по військових цілях на території РФ
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що США повинні дозволити Україні бити американською зброєю по військових цілях на території Росії.
Неоднозначна позиція америкнців щодо обмежень на використання Україною зброї для ударів по РФ послаблює спроби ЗСУ стримати росіян.
Раніше чинний президент США Джо Байден негласно дозволив Україні завдавати таких ударів американською зброєю, але лише біля кордонів Харківщини.