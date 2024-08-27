США обговорять з Україною питання щодо зняття обмежень на удари по об'єктах у Росії наданою американською зброєю в непублічному форматі.

Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі Х (колишній Twitter), цитуючи координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

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Як США обговорюватимуть з Україною зняття обмежень на удари по Росії

За словами Кірбі, Президент України Володимир Зеленський пояснив представникам Білого дому необхідність ударів далекобійною зброєю по території РФ.

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"Він довів свої побоювання до нас приватно, і він, безумовно, довів свої побоювання до всіх публічно, і ми розуміємо, чому він це робить: його країна зазнає нападу", – наголосив представник Білого дому.

Однак Кірбі зауважив, що США продовжать вести переговори з українцями, але "збираються тримати це в таємниці". Водночас нині ставлення США до ударів по Росії далекобійною зброєю не змінилося.

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Кірбі зауважив, що США мають намір домогтися того, щоб Україна мала "якомога надійніші засоби протиповітряної оборони".