На українсько-російському кордоні зменшилась активність російських диверсійно-розвідувальних груп, повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Укрінформ.

«За останній час бачимо на кордоні з РФ зменшення активізації ворожих ДРГ, бо раніше вони там були більш активними», - зазначив він.

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Водночас обстріли прикордоння з боку РФ у межах Сумщини, Харківщини і Чернігівщини посилюються, наголосив Демченко.

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«За останній період бачимо, що кількість обстрілів РФ навіть наростила. Найбільше припадає обстрілів по території Сумщини, далі – Харківщина і Чернігівщина.

РФ застосовує різноманітне озброєння, у тому числі залучаючи авіацію, щоб завдавати ударів по території України, продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки», - заявив речник ДПСУ.

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Ситуація у прикордонних регіонах 

Раніше стало відомо, що у липні росіяни зменшили активність своїх диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. 

Пізніше, в середині серпня, військове командування обмежило пересування усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні в цьому регіоні.

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Загалом, за словами Демченка, протягом останніх двох місяців, на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ. 

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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