Перші 50 мільярдів доларів російських заморожених активів Україна отримає вже до кінця цього року. Ці кошти можуть спрямувати як на відшкодування втрат громадян, так і на оборону, цитує Укрінформ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який навів ці цифри під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Щодо наповнення «цивільної частини» бюджету, то ми кожен день працюємо з партнерами. Цей рік ми розуміємо, як закрити. На наступний рік є незакрита потреба обсягом близько 15 мільярдів доларів. Тут у нас є декілька сценаріїв, за якими ми працюємо. Зокрема, це стосується заморожених активів Росії.

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Ми розуміємо, як рухатися в цьому напрямку. Наша ціль – отримати всі 300 мільярдів доларів, які є замороженими активами РФ.

Зараз ми працюємо над тим, щоб отримати 50 мільярдів доларів від наших партнерів як перший внесок з урахуванням майбутньої конфіскації повної суми і відшкодуванням цих коштів партнерам», - сказав він.

Шмигаль також охарактеризував політичну рамку стосовно цих коштів. За його словами, перші 50 млрд доларів Україна має отримати не пізніше, ніж наприкінці цього року.

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«Ці кошти мають бути безумовними для України. Вони мають бути безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу. Це умова, яка також стоїть у програмі МВФ. І ці кошти ми маємо можливість використати на будь-які потреби, які є в України. Передусім - для відшкодування втрат людей. Адже це російські активи, а ми домовлялися, що першочергово спрямовуватимемо ці кошти для того, щоб відшкодовувати збитки і втрати, які Росія нанесла нашим людям», - зазначив глава уряду.

Водночас він наголосив, що за необхідності уряд України матиме можливість скористатися цими коштами для того, щоби «скомпенсувати дефіцит бюджету, щоб використати їх для потреб безпеки і оборони, тобто закупити необхідне обладнання або профінансувати інші потреби наших збройних сил».

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Шмигаль додав, що країни G7 і ЄС зараз мають дійти консенсус щодо того, як передати Україні заморожені російські активи.

Україна отримає перші надходження від заморожених активів РФ цього літа – що треба знати

Європейська рада надасть Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни.

До кінця року Україні нададуть додатковий кредит у 50 млрд євро. Його обслуговуватимуть та виплачуватимуть за рахунок надходжень від заблокованих російських активів.

Ресурси спрямують на поточну та майбутню підтримку України у військовій сфері, для потреб забезпечення бюджетної стабільності та для зусиль із відновлення країни.

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13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів.

У квітні у Гаазі на міжнародній конференції “Відновлення справедливості для України” оголосили про запуск подання заяв до Реєстру збитків. Тоді йшлося про одну категорію заявників, а саме власників пошкодження або знищення житла.

Пізніше були ухвалені правила та форми заяв, що стосуються нових категорій заявників. Реєстр налічуватиме понад 40 категорій.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що загалом у реєстрі очікується до 8 млн заяв від українців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації.