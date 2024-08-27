26 серпня ворог ударив по Новоекономічному на Донеччині й знищив православний храм, повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

У селищі на Донеччині росіяни знищили православний храм

Росіяни знищили культову споруду – православний храм у Новоекономічному.

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Унаслідок обстрілу виникла пожежа місцевого храму, яку гасили рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону.

Вони прибули на місце події, намагалися ліквідувати пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли.

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Лише 27 серпня зранку їм вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю ліквідувати пожежу на площі 350 кв. метрів.