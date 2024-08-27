26 серпня ворог ударив по Новоекономічному на Донеччині й знищив православний храм, повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
У селищі на Донеччині росіяни знищили православний храм
Росіяни знищили культову споруду – православний храм у Новоекономічному.
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Унаслідок обстрілу виникла пожежа місцевого храму, яку гасили рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону.
Вони прибули на місце події, намагалися ліквідувати пожежу, але були змушені призупинити роботи через повторні обстріли.
Лише 27 серпня зранку їм вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю ліквідувати пожежу на площі 350 кв. метрів.
Кремль демонтує останній останній український храм у Криму
22 липня в Євпаторії окупаційна влада розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України.
З 2019 року на парафію та Кримську Єпархію ПЦУ здійснювали тиск щодо виконання рішення окупаційного суду про знесення храму.
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Демонтаж релігійної споруди мала здійснити громада цього ж храму, але це рішення суду парафіяни не виконували попри погрози.