Енергетична система України зберегла цілісність попри рекордну атаку росіян, повідомили в Українському радіо, цитуючи директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Чи зберегла цілісність енергосистема України після російської атаки 26 серпня

За його словами, основною ціллю комбінованого обстрілу окрім електрогенерації була система передачі електроенергії в Україні.

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"Вітчизняні енергетики спрацювали на випередження, вимкнувши живлення заздалегідь", – пояснив Омельченко.

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Водночас він зазначив, що зміни в енергосистемі України з початку 2022 року є суттєвими.

Наразі енергетики не лише знають, як реагувати на випередження. В Україні інвестували кошти в інженерний захист головних інфраструктурних об'єктів, а також поступово розбудовують децентралізовану генерацію.

"Я думаю, що вони [росіяни – ред.] в основному своїх цілей не змогли досягнути і об'єднана енергетична система зберегла свою цілісність", – наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

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