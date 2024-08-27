68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби (68 EWS) у співпраці з данськими і норвезькими колегами покращила РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16, повідомив підрозділ ВПС США 350th Spectrum Warfare Wing.

Як США покращили передані Україні винищувачі F-16

"Для ефективної інтеграції F-16 в українські ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз", – зазначили в повідомленні.

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Спираючися на дані від Данії і Норвегії, спеціалісти вивчили конструкцію системи РЕБ та розробили підходи для її переналаштовування.

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Згодом систему протестували разом із колегами по коаліції, які перевірили унікальні елементи та покращені процеси перепрограмування.

Як заявили в ескадрильї, Україна офіційно замовила послуги, тому співпраця дасть забезпечити підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від української сторони.

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F-16 для України мають бути з далекобійними ракетами

Німецький експерт у галузі оборонної політики Родеріх Кізеветтер заявляв, що кількість наданих Україні F-16 невелика, тому їх, найімовірніше, використовуватимуть для закриття прогалин у ППО, адже збивати ракети і безпілотники економічно ефективніше за допомогою ракет повітря-повітря, ніж більш коштовними ракетами для систем Iris-T або Patriot.

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Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив наявність винищувачів F-16 в України.

Згідно з даними New York Times, у 2024 році ЗСУ зможуть використовувати одночасно не більше 10 наданих західних винищувачів.