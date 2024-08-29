29 серпня завершилися великі щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" між США та Південною Кореєю, пише Yonhap.

США та Південна Корея завершили навчання "Щит свободи Ульчі"

Згідно з даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у маневрах брали участь близько 19 тис. південнокорейських військовослужбовців. Було проведено 48 одночасних польових тренувань, зокрема висадку морського десанту та етап навчань із бойовою стрільбою.

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Минулого року провели 38 таких польових заходів.

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Цього року вперше відпрацьовувався сценарій із ядерним ударом від КНДР. Військові навчання, втім, не передбачали такого сценарію.

У період навчань Міноборони Південної Кореї вперше провело свою окрему нараду щодо питань реагування на дезінформацію через зростання занепокоєння з приводу загроз гібридної війни з Пхеньяном.

Масштабні літні військові навчання "Щит свободи Ульчі" – що треба знати

19 серпня Сполучені Штати та Південна Корея розпочали масштабні навчання "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield), спрямовані на посилення спільної обороноздатності проти Північної Кореї.

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Цьогорічні маневри засновані на сценарії повної війни та містять комп’ютерні командно-штабні тренування та імітацію ядерної атаки Північної Кореї, польові маневри й навчання підрозділів цивільної оборони.

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Yonhap раніше повідомляв, що з 19 по 29 серпня відбуватимуться щорічні спільні навчання між США та Південною Кореєю "Щит свободи Ульчі" (Ulchi Freedom Shield). Союзники планували зосередитися на посиленні своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.