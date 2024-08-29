Українська православна церква за своїм розміром та впливом може отримати статус Патріархату, повідомив народний депутат України від парламентської фракції "Європейська солідарність" Ростислав Павленко.

Як українська церква може отримати статус Патріархату

"Українська церква за своїм розміром, впливом може отримати статус Патріархату, але для цього потрібно дві речі. Перше – об'єднання всіх українських православних в одній церкві. А друге, що з першого випливає, – визнання іншими православними церквами", – поінформував він.

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Павленко також висловив думку, що Українська православна церква (МП) має розірвати свій зв'язок з російським патріархом Кирилом та об’єднатися з Православною церквою України.

"Розірвання УПЦ з російською церквою будь-яких зв'язків означає її фактичний перехід до ПЦУ, але цей процес може бути різним, цей процес може мати свою логіку і етапи, і точно цей процес має бути взаємопогодженим", – наголосив він.

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На його думку, питання щодо статусу УПЦ має бути вирішене шляхом об'єднання з канонічною ПЦУ.

Павленко пояснив, що УПЦ після розірвання зв’язків з Москвою без об’єднання з ПЦУ втратить канонічність.

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"Вселенський Патріарх вже неодноразово висловлював готовність надати і консультаційну, і посередницьку допомогу, щоб все це було відповідно до канонічного права з максимальним врахуванням всіх інтересів, а найголовніше головного інтересу – об'єднання всіх православних України", – зауважив нардеп.

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Центр протидії дезінформації провів розслідування щодо участі Російської православної церкви в пропаганді насильства та мобілізації до армії РФ.

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Законопроєкт підтримали 265 депутатів. Водночас утрималися четверо нардепів, а 29 виступили проти ухвалення.

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій також підтримала заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із Росією.