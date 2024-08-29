Під час зустрічі представників Міністерства оборони України та австралійської делегації Австралію запросили долучитися до коаліції з розмінування, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України

Україна запросила Австралію доєднатися до коаліції розмінування

29 серпня заступники міністра оборони України Олександр Балануца та Дмитро Кліменков провели зустріч з лідером опозиції в сенаті парламенту Австралії, тіньовим міністром закордонних справ Саймоном Бірмінгемом.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Вони обговорили українські військові потреби та перспективи розширення двосторонньої оборонної співпраці.

Заступник міністра подякував за підтримку української армії та запросив Австралію долучитися до коаліції розмінування на підтримку Сил оборони.

"Ми переконані, що Австралія може зробити вагомий внесок у перемогу України над російською агресією, зокрема у сферах оборони, економіки, навчання та обміну досвідом", − сказав Балануца.

Більше по темі Як «російська стратегія» президента Байдена зміцнила вісь автократій Сподівання на те, що наступний президент США запропонує сміливішу політику щодо Росії, стосуються не лише України, але й протидії диктатурам, які загрожують західній демократії та верховенству права.

Він також наголосив на пропозиції підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.

"Україна щиро вдячна Австралії за непохитну політичну, гуманітарну та військову підтримку. Австралія залишається найбільшим військовим контрибутором України поза НАТО, що свідчить про її рішучість стояти пліч-о-пліч з нами у боротьбі за свободу та демократію", − зауважив Кліменков.

Advertisement

Наразі Україна готова розглядати різні варіанти співробітництва для якнайшвидшого впровадження технологій та рішень, які зміцнять обороноздатність.

Австралія надала рекордний пакет допомоги Україні на 170 млн доларів

12 липня австралійський уряд виділив найбільший за весь час війни військовий пакет допомоги на суму 250 млн австралійських доларів (170 млн доларів США).

Це найбільший внесок у військові дії з моменту вторгнення Росії. Водночас уряд Австралії також надасть певну кількість персоналу для нового командування НАТО в Україні.

Військовий пакет містить керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття для ЗСУ.

Advertisement

Україна також отримала партію катерів у межах обіцяного Австралією пакету допомоги на 100 млн доларів США.