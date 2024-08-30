Німецький уряд надішле додаткові засоби для української протиповітряної оборони до кінця 2024 року, повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час брифінгу 29 серпня.

Додаткові системи ППО від Німеччини для України – подробиці

За її словами, ФРН разом із партнерами надасть Україні ще чотири системи IRIS-T та додаткові самохідні установки Gepard.

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"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом для захисту життів в Україні", – наголосила міністерка.

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Вона додала, що партнери готують для України "захисну парасольку" на зимовий період з метою мінімізувати руйнування в енергетичному секторі.

Переглянути повне відео брифінгу 29 серпня з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок можна тут:

Берлін перейде на міжнародне фінансування потреб України в межах механізму G7

Німецький уряд впевнений, що ще до кінця року буде втілений план G7 з виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів, який компенсують завдяки доходам із заморожених російських активів.

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Сьогодні у Брюсселі розпочалася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, головним питанням якої є продовження військової підтримки України з боку ЄС

Ще раніше уряд Німеччини розповів про план передачі Україні додаткових ЗРК IRIS-T та танків Leopard до кінця наступного року.

Німецький уряд надасть іще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS; 10 зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5.

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ФРН також передала Україні черговий пакет військової допомоги, який містить засоби ППО, дрони, допоміжні машини.

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