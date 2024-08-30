Німецький уряд надішле додаткові засоби для української протиповітряної оборони до кінця 2024 року, повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час брифінгу 29 серпня.

Додаткові системи ППО від Німеччини для України – подробиці

За її словами, ФРН разом із партнерами надасть Україні ще чотири системи IRIS-T та додаткові самохідні установки Gepard.

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"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом для захисту життів в Україні", – наголосила міністерка.

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Вона додала, що партнери готують для України "захисну парасольку" на зимовий період з метою мінімізувати руйнування в енергетичному секторі.

Переглянути повне відео брифінгу 29 серпня з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок можна тут: