Німецький уряд надішле додаткові засоби для української протиповітряної оборони до кінця 2024 року, повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час брифінгу 29 серпня.
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За її словами, ФРН разом із партнерами надасть Україні ще чотири системи IRIS-T та додаткові самохідні установки Gepard.
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"Протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом для захисту життів в Україні", – наголосила міністерка.
Вона додала, що партнери готують для України "захисну парасольку" на зимовий період з метою мінімізувати руйнування в енергетичному секторі.
Переглянути повне відео брифінгу 29 серпня з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок можна тут:
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Німецький уряд впевнений, що ще до кінця року буде втілений план G7 з виділення Україні кредиту на 50 млрд доларів, який компенсують завдяки доходам із заморожених російських активів.
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Ще раніше уряд Німеччини розповів про план передачі Україні додаткових ЗРК IRIS-T та танків Leopard до кінця наступного року.
Німецький уряд надасть іще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS; 10 зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5.
ФРН також передала Україні черговий пакет військової допомоги, який містить засоби ППО, дрони, допоміжні машини.