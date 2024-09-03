Відмовою від арешту російського лідера Володимира Путіна Монголія поставила під удар свою міжнародну суб'єктність.

Про це йдеться у заяві генерального прокурора України Андрія Костіна у відповідь на відмову влади Монголії виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Володимира Путіна.

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«Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі.

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Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом — це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу.

Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

Більше по темі Монголія пообіцяла Путіну не арештовувати його під час візиту до країни У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні українців у Росію.

Відмовою від арешту Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність», - йдеться у заяві генпрокурора.

Зазначається, що «норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці».

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Генпрокурор пообіцяв продовжити співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії.

Як повідомлялося, у понеділок, 2 вересня, Путін з офіційним візитом прилетів до Монголії.

Це перший візит Путіна в країну, яка ратифікувала Римський статут і яка має заарештувати російського лідера за ордером, виданим у 2023 році МКС у Гаазі.