Сполучені Штати забезпечать Україні сильні позиції до моменту початку переговорів про завершення війни з РФ, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

США забезпечать Україні сильні позиції до моменту початку переговорів із Росією

Кірбі зазначив, що якщо конфлікт завершиться шляхом переговорів, США прагнутимуть до того, щоб Президент України Володимир Зеленський був "у найвигіднішій позиції для ухвалення рішень щодо формату цих переговорів".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

"Ми повністю сфокусовані на тому, щоб Україна була оснащена всім необхідним для свого захисту і могла зайняти сильну позицію, якщо і коли почнуться переговори", − наголосив Кірбі.

Україна досі залишилася без військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США

За його словами Зеленського, пакети допомоги від партнерів надходять дуже повільно.

Саме брак далекобійності змусив командування думати про альтернативу, що привело до успішної операції на Курщині.

Більше по темі Якщо Путін не матиме успіху на Донбасі, він не матиме успіху ніде, − Зеленський Kyiv Post зібрав головні тези Зеленського та союзників України під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Переговори про постачання Україні ракет класу "повітря-земля" (JASSM) вже розпочалися, хоча саме постачання може тривати місяці. Навіть після отримання згоди постачання може тривати місяці, оскільки Вашингтону доведеться вирішити технічні проблеми перед відправленням до України

Advertisement

Kyiv Post вже писав у своєму аналізі, що AGM-158 JASSM є високоточною американською всепогодною крилатою ракетою класу "повітря-земля" з максимальною дальністю 980 кілометрів, залежно від версії.