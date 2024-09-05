Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю NBC News 5 вересня 2024 року.

Kyiv Post зібрав головне з інтерв'ю Зеленського NBC News.

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Україна не отримала військової допомоги, яка передбачена рішенням Конгресу США

"Я вдячний усім громадянам Сполучених Штатів. Без їхньої підтримки нас би не підтримав ні Білий дім, ні Конгрес. Це завжди базується на підтримці людей. Тому я дуже за це вдячний", – зазначив Зеленський.

За його словами, пакети допомоги від партнерів надходять дуже повільно.

"Тому ми не можемо тотально посилити наші бригади", – закцентував голова держави.

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За його словами, саме брак далекобійності змусив командування думати про альтернативу, що привело до успішної операції на Курщині.

Яка реакція країн-партнерів України на зміну перебігу війни

"Усі партнери знали, що ми маємо на це право, ми захищалися", – наголосив Президент.

За його словами, союзники України ділилися даними про те, що Росія може піти в наступ із півночі з наміром забрати частину територій та створення буферної зони на Сумщині.

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"Це була інформація не від нашої розвідки, точніше, не лише від нашої, а й від розвідок партнерів", – пояснив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот інтерв'ю NBC News / YouTube

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Росія відтягнула на територію Курської області близько 60 тис. військових

"Одна з цілей Курської операції – відтягнути російські війська на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати. Тому що вони стягнули туди близько 60 тис. Вони забрали війська з тих місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було обіцяних пакетів зброї", – повідомив Президент.

У певні періоди на деяких ділянках нестача зброї становила один український артилерійський снаряд на 12 снарядів ворога.

Наразі на Покровському напрямку співвідношення по снарядах складає 1 до 3.

"На Покровському напрямку зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так!" – наголосив Зеленський.

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Скільки російських військових взято в полон під час Курської операції

"Ми взяли обмінний фонд. Військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав, бо ми не мародери, не вбивці, як росіяни, які приходили до нас і вбивали цивільних, брали їх у полон, знущалися", – закцентував Президент.

За його словами, ЗСУ вдалося взяти в полон понад 600 військових: офіцерів, бойовиків Кадирова та інших. Їх планують обміняти на українських полонених.

Поповнення обмінного фонду стало однією з цілей операції в Курській області.

Повне відео інтерв'ю Зеленського для NBC News можна переглянути тут: