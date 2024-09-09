Литовський уряд надішле 10 млн євро для закупівлі ракет-дронів "Паляниця", повідомив позаштатний радник Президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Скільки коштів Литва надасть Україні на закупівлю ракет-дронів Паляниця

"Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення €10 млн на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця"! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова!" − пояснив Камишін.

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Він додав, що під час засідання робочої групи "Рамштайн" були представлені виробничі спроможності українського оборонного сектору. 

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Українська сторона закликала партнерів закуповувати більше озброєння саме в українських виробників.

Камишін зазначив, що на початку жовтня в Україні відбудеться другий міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2 − Defense Industry Week, на який запрошені міністри оборони та представники міжнародних оборонних компаній.

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Ракета-дрон "Паляниця" − що треба знати

25 серпня Президент Володимир Зеленський опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця". 

Ракету-дрон розробили дуже швидко. На це знадобилося 1,5 року. 

Вартість ракети-дрона набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшенням виробництва триває. 

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А 24 серпня Президент розповів про перше й успішне бойове застосування нової ракети-дрона «Паляниця». 

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