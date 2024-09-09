Українські пілоти використовують надані винищувачі F-16 і як перехоплювачі, і як винищувачі, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у розлогому інтерв'ю CNN.

Як українські пілоти використовують винищувачі F-16, надані Україні

Сирський не став казати про кількість наявних винищувачів, однак зазначив, що українські пілоти використовують їх якісно.

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"Знаєте, я б не говорив про кількість, я б говорив про якість і про те, як ми її використовуємо", − наголосив Головнокомандувач.

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Він додав, що Україна вже використовує надану модифікацію літака F-16 як перехоплювач і винищувач.

"Ми, звісно, ​​готуємо своїх пілотів, і вони тренуються щодня, готуються до дій проти різних типів повітряних атак противника", − пояснив Сирський.

Головком зауважив, що саме під час цих тренувань з’ясували, що головним призначенням винищувача є боротьба з крилатими ракетами та літаками Росії, якщо вони зможуть перелетіти лінію зіткнення.

Більше по темі Українські Повітряні сили розслідують загибель льотчика-винищувача 26 серпня Командувач ПС ЗСУ України Микола Олещук наголошує, що у цій справі ніхто і нічого не приховує.

F-16 в Україні − що треба знати

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.

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У серпні командувач Збройних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може використовувати передані від Нідерландів винищувачі F-16 на території Росії.

Чиновники США розповіли, що ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles) можуть увійти до осіннього пакету допомоги Україні від Вашингтона.

68-а ескадрилья радіоелектронної боротьби у співпраці з данськими і норвезькими колегами покращила РЕБ на переданих Україні винищувачах F-16.

Пресслужба НАТО поширила відео про навчання українців на винищувачах F-16, які вже працюють в українському небі.

31 липня агентство Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. The Times, посилаючись на власне джерело, повідомляло, що Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.