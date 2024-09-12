Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської ради.

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У ЄС продовжили дію санкцій проти росіян — подробиці

«Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти тих, хто відповідальний за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців, до 15 березня 2025 року», — йдеться у пресрелізі.

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Запроваджені раніше заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ.

Санкції ЄС застосовуються проти більш ніж 2200 осіб та установ, багато з яких потрапили під санкції у відповідь на війну Росії проти України.

Більше по темі Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів У російських соцмережах обговорюють те, що аеропорти Мурманська та Апатитів були у четвер закриті після того, як, ймовірно, українські безпілотники були збиті протягом останніх кількох днів.

У межах перегляду санкційного переліку Рада ЄС вирішила не поновлювати у цьому списку двох осіб і вилучити з нього п’ятьох померлих.

Обмеження для Росії від ЄС – що відомо

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його мета – ускладнити РФ торгівлю, живлення військової машини, обхід санкцій та наблизити українську перемогу.

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Розпорядник майна російського мільярдера Петра Авена погодився на конфіскацію понад 750 000 фунтів стерлінгів, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.

Рада Європейського Союзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.

24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

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Уряд Великої Британії запровадив санкційні заходи проти одинадцяти суден, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів з Росії до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Водночас швейцарський уряд відкрив 56 проваджень про порушення санкцій проти Росії. Близько половину з них скасували, а за 15 провадженнями призначено штрафи. Інші досі залишаються під слідством.