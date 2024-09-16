Український "план перемоги", який невдовзі передадуть чинному президенту США Джо Байдену, має п'ять пунктів, пише CNN, цитуючи Президента України Володимира Зеленського.

Про що йдеться в Плані перемоги Зеленського, який передадуть Байдену

"У мене є план. План перемоги. Для нас перемога означає бути дуже сильними та готовими до дипломатії… Я поділюся Планом з Байденом. Йдеться про безпеку, геополітичне місце України та дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас", − пояснив Зеленський.

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За його словами, "План перемоги" містить рішення щодо економічної підтримки.

"Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план, якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", − наголосив Президент України.

Зеленський також готовий поділитися планом із експрезидентом США Дональдом Трампом.

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Переглянути інтерв'ю CNN із Володимиром Зеленським можна тут: