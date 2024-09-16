Український "план перемоги", який невдовзі передадуть чинному президенту США Джо Байдену, має п'ять пунктів, пише CNN, цитуючи Президента України Володимира Зеленського.
Про що йдеться в Плані перемоги Зеленського, який передадуть Байдену
"У мене є план. План перемоги. Для нас перемога означає бути дуже сильними та готовими до дипломатії… Я поділюся Планом з Байденом. Йдеться про безпеку, геополітичне місце України та дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас", − пояснив Зеленський.
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За його словами, "План перемоги" містить рішення щодо економічної підтримки.
"Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план, якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", − наголосив Президент України.
Зеленський також готовий поділитися планом із експрезидентом США Дональдом Трампом.
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Переглянути інтерв'ю CNN із Володимиром Зеленським можна тут:
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Як розповідав раніше Зеленський, "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить від його рішень.
За словами українського президента, він не знає, що має на увазі Трамп, коли заявляє про готовність завершити війну за одну добу.
Під час телефонної розмови з Трампом, яка відбулася два місяці тому, кандидат у президенти США від республіканців пообіцяв, що підтримуватиме Україну.