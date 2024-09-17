Європейський Союз планує надіслати Україні нові позики на суму до 40 млрд євро до кінця поточного року, пише Financial Times.

Скільки коштів ЄС виділить Україні до кінця 2024 року

За даними видання, кошти надаватимуть через занепокоєння Брюсселя щодо Угорщини, яка може перешкодити схвалити гарантії, потрібні США для участі у плані з використання російських заморожених активів.

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Будапешт хоче відкласти рішення щодо плану до завершення президентських виборів у Штатах, однак Брюссель має почати роботу над альтернативою цьому плану впродовж наступних кількох тижнів.

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Наразі ЄС планує залучити невизначену кількість мільярдів кредитів Україні до кінця 2024 року, хоча, як зазначається, ця кількість може становити від 20 до 40 млрд євро. Остаточну суму визначить ​​Єврокомісія після консультацій із державами-членами.

Для цього необхідна підтримка простої більшості країн-учасниць блоку, а не одностайність, що позбавить Угорщину права накладання вето.

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Угорщину хочуть вилучити з Шенгенської зони за спрощення в'їзду для росіян та білорусів

Депутати Європарламенту звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причиною стало рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

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Угорський уряд мають поінформувати про всі можливі наслідки цього рішення для здатності громадян Угорщини подорожувати Шенгенською зоною та про те, що через це може бути запроваджений контроль на кордоні між Угорщиною та країнами-сусідками.

Угорський уряд додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує для них умови в'їзду до країни.

Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви уряд країни додав громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти". Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.