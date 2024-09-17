Росія разом із її партнерами продала викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України на майже 1 млрд доларів на чорному ринку, пише The Wall Street Journal.
Скільки Росія заробила з продажу українського зерна з ТОТ
За даними WSJ, росіяни з початку повномасштабної війни окупували одні з найродючіших сільськогосподарських угідь Європи й або захопили врожаї, або купили їх задешево, часто примусово.
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У мережу клієнтів цього бізнесу входять такі фірми, причетні до російського вторгнення:
- компанія, пов’язана з Корпусом вартових Ісламської революції;
- кримський бізнесмен Михайло Ганага, який через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією та Ізраїлем;
- фірма, що торгує з ОАЕ.
WSJ наголосив, що торгівля вкраденим зерном фінансує союзників Росії та їхню лояльність до Кремля в умовах зростання економічного тиску.
"З 2022 року щонайменше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, що принесло Росії 800 млн доларів", − уточнив заступник міністра сільського господарства Маркіяна Дмитрасевича.
Росія вербує сирійських чоловіків для війни проти України
Зерно з Криму досі продають у Ємені та Ірані, однак Єгипет, Ізраїль і Ліван припинили закупівлі через незаконне походження товару. Водночас Тегеран купує ячмінь із Криму за 140 за тонну, тобто на 34% менше за ринкову ціну.
Росія вивозить вкрадене українське зерно до Ірану новим маршрутом
Продукція спочатку вивозиться з Луганської області залізницею до Каспійського моря, звідки потім вирушає до Ірану.
Водночас наразі Кремль невдоволений зниженням урожайності в окупованих районах Херсонської області.
Після повномасштабного вторгнення на захоплених територіях України з'явилися 892 нові сільськогосподарські компанії.
Згідно з повідомленням російської служби Бі-бі-сі, зерно з цих регіонів України відправляють до Криму потягами та вантажівками.
Фермери, які залишилися на захоплених територіях, були зобов'язані продавати врожай окупаційній владі за фіксованою ціною, нижчою від ринкової – наприклад, 150 доларів за тонну соняшника, що вчетверо нижче довоєнної ціни.