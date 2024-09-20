Євросоюз закликав держав-учасниць Римського статуту дотримуватися зобов’язань та виконувати видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт, зокрема стосовно Путіна.

Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на заяву Європейського Союзу щодо російської агресії.

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У ЄС нагадали про ордер МКС на арешт Путіна

"ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених Росією на тимчасово окуповані території України або незаконно депортованих до РФ та Білорусі. Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити безпечне повернення їх в Україну", − зазначається у заяві.

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ЄС наголошує на вимозі негайного звільнення Росією всіх незаконно позбавлених волі осіб, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України Зокрема, ЄС закликає усі країни зняти обмеження на використання зброї, наданої Україні.

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", − йдеться в документі.

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Євросоюз запевнив у твердій підтримці справедливого та сталого миру в Україні "відповідно до міжнародного права, включаючи Статут ООН, з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України".

"Для досягнення цього ми закликаємо агресора, Росію, негайно припинити свою агресивну війну та повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", − додається в заяві Європейського Союзу.

Монголія пообіцяла Путіну не арештовувати його під час візиту до країни

Монголія запевнила Президента Росії Владіміра Путіна, що він не буде заарештований за воєнні злочини в Україні за виданим Міжнародним кримінальним судом ордером.

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Торік Путін пропустив саміт лідерів БРІКС у Південно-Африканській Республіціпісля того, як ПАР дала зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер Міжнародного кримінального суду як державі-члену.

Міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової видані довічно. Відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.