20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці. Про це вона повідомила в соцмережі Х (колишній Twitter).

Навіщо Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, коли Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", − зазначила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що прибула до столиці України для обговорення підтримки України з боку Європи: від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7.