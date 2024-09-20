20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці. Про це вона повідомила в соцмережі Х (колишній Twitter).

Навіщо Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, коли Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", − зазначила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що прибула до столиці України для обговорення підтримки України з боку Європи: від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7.

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Топ-дипломати США та Великої Британії приїжджали до Києва

11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули з візитом до української столиці.

Вони зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду для обговорення підтримки України та того, як забезпечити її розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.

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Президент Литви Гітанас Науседа і прем’єрка Латвії Евіка Сіліня також прибули до столиці України в той день.

9 вересня у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.

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Торік саміт Кримської платформи відбувся 24 жовтня.

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