20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до української столиці. Про це вона повідомила в соцмережі Х (колишній Twitter).
Навіщо Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва
"Мій 8-й візит до Києва припадає на час початку опалювального сезону, коли Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її відважних зусиллях", − зазначила фон дер Ляєн.
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Вона зауважила, що прибула до столиці України для обговорення підтримки України з боку Європи: від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7.
My 8th visit to Kyiv comes as the— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.
We will help Ukraine in its brave efforts.
I come here to discuss Europe’s support.
From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0
Топ-дипломати США та Великої Британії приїжджали до Києва
11 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули з візитом до української столиці.
Вони зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду для обговорення підтримки України та того, як забезпечити її розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.
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Президент Литви Гітанас Науседа і прем’єрка Латвії Евіка Сіліня також прибули до столиці України в той день.
9 вересня у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.
Торік саміт Кримської платформи відбувся 24 жовтня.