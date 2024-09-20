Під час перемовин президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорювали доступ до заморожених активів РФ, підтримку ЄС енергетики та фронту і дипломатичну взаємодію.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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Що відомо про п'ять головних тем переговорів

«Пріоритети очевидні – оборона України, наших позицій, наших воїнів, тиск на Росію. Це цілком справедливий тиск. Підтримка нашої стійкості - України і всієї Європи.

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Особливо актуальне зараз перед зимою питання - енергетика, захист та відновлення об’єктів нашої інфраструктури», - розповів Зеленський.

Він наголосив, що Росія жодного дня не припиняє терористичні удари по наших електростанціях та інших об'єктах критичної та соціальної інфраструктури.

Більше по темі ЄС закликав усіх партнерів заарештувати Путіна за ордером МКС ЄС вимагає від Росії звільнити незаконно позбавлених волі осіб, включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ.

Президент України виокремив п’ять головних тем, про які йшлося під час переговорів у форматах один на один та з делегаціями.

«Перше – це безпекова підтримка. Критично важливе повноцінне використання коштів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для сталої передбачуваної підтримки наших Сил оборони», - сказав Зеленський.

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За його словами, важливо, аби у цьому процесі не було будь-якого блокування, яке напряму повпливає на здатність України захищатися.

Другою темою обговорення стала енергетика України.

«Сьогодні ми детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне, які на це потрібні кошти. Оперативність реалізації всіх наших домовленостей має визначальне значення», - сказав Зеленський.

Він подякував за вчорашнє оголошення додаткової підтримки від ЄС для України на суму близько 160 мільйонів євро.

«Це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів із них надаються з доходів від замороження російських активів», - зазначив Зеленський.

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Він уточнив, що сторони обговорювали посилений захист особливо важливих енергетичних об'єктів і фінансування цього захисту.

Третій пункт – використання російських активів.

«Це справедливо, щоб кожен знайдений заморожений актив у різних юрисдикціях почав працювати на захист від агресії Росії.

На політичному рівні загальне рішення є, потрібен механізм реалізації. Це має бути відчутним для державного бюджету України вже найближчими місяцями», - розповів він.

Четвертим пунктом стали переговори про вступ до ЄС, які вже активно тривають.

«Обговорили і графік нашого діалогу та проведення наступного саміту Україна-Євросоюз», - зазначив Президент.

П’ятим питанням став тиск санкційних обмежень на Росію.

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«Не можна давати агресорам можливості адаптуватися до нашого тиску. Це означає не лише обмежувати будь-які схеми обходу санкцій, а й вводити нові.

Наступний, 15-й пакет санкцій проти Росії має продовжити загальну європейську політику – це те, що не дозволяє російській агресії розростись», - сказав Зеленський.

Окремо він подякував Урсулі фон дер Ляєн за домовленість про європейську підтримку програми харчування в українських школах.

«Це те, що буде відчутно для мільйонів українських дітей та їхніх сімей», - наголосив Зеленський.

ЄС надає Україні кредит на 35 млрд євро - подробиці

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро.

Кошти нададуть у межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.