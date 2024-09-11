10 вересня 2024 року експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп і чинна віцепрезидентка країни Камала Гарріс виступили на передвиборчих дебатах на каналі ABC News.

Kyiv Post зібрав головне із заяв Трампа й Гарріс під час дебатів.

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Що Трамп і Гарріс сказали про війну в Україні

"Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу зберегти людські життя, бо люди гинуть мільйонами, цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте, це фейкові цифри", − наголосив експрезидент США.

Він зауважив, що вирішить питання закінчення війни ще до вступу на посаду, поговоривши з обома президентами.

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"Ця війна не мала початися. Я бачив Путіна, бачив, як шикують солдатів [біля кордонів з Україною напередодні вторгнення − ред.]... Байден не вміє спілкуватися з Путіним. Може початися Третя світова війна, але де наш президент? В наших інтересах, щоб ця війна завершилась", − наголосив Трамп.

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Своєю чергою, Гарріс звинуватила Трампа в "заграванні з диктаторами", а також додала, що Трамп "здався би за добу", а Путін сидів би в Києві та поглядав далі на Європу.

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас просто з'їв на обід", − заявила віцепрезидентка.

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За її словами, вона зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія напала на Україну, та поділилася з ним даними американської розвідки про те, як Україна може захистити себе.

"Путін сидів би у Москві, не втратив би 300 тисяч своїх людей, і був би значно радісніший. У нього є ядерна зброя. Можливо, він нею скористається, можливо ні", − відповів на це Трамп і назвав Гарріс "жахливою перемовницею" через те, що саме після її візиту почалося повномасштабне вторгнення.

Трамп назвав жахливою ситуацію в економіці у США

"Останні чотири роки були катастрофою для країни, ми мали найвищу інфляцію. При мені економіка була найкращою за історію країни, і я поверну її. У неї немає плану щодо економіки, вона просто скопіювала те, що було у Байдена, там чотири речення. Вона марксистка, всі це знають", − наголосив Трамп.

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Гарріс зі свого боку оголосила, що планує будувати "економіку можливостей", зокрема, через податкові пільги для молодих сімей та допомогу малому бізнесу.

Вона також дорікнула експрезиденту, що він натомість планує "знизити податки для мільярдерів та великих корпорацій"

Дональд Трамп не підтримує закон про заборону абортів

Однак Трамп не відповів, чи ветуватиме його, якщо стане президентом. Він лише додав, що "просував питання" штучного запліднення.

"Кожен штат голосує окремо. Огайо, наприклад, проголосував ліберально. Це голос народу, це не якесь федеральне рішення. Всі спеціалісти цього хотіли. 52 роки Штати були розділені цим питанням", − пояснив Трамп.

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За словами Гарріс, Трамп обрав трьох членів Верховного суду США за своєї каденції, і тепер у понад 20 штатах діють його абортивні закони.

Гарріс заявила, що Ізраїль має право себе захищати

"Війна повинна закінчитися мирною угодою відповідно до принципу двох держав. Ізраїль має право захищатися", − наголосила віцепрезидентка.

Трамп зауважив, що якби був президентом, ця війна, як і війна Росії проти України, "ніколи б не почалася".

"Вона [Гарріс − ред.] говорить про Ізраїль, але ж вона ненавидить Ізраїль, вона навіть не зустрічалася з Нетаньягу. Якщо вона стане президенткою, Ізраїль зникне за два роки", − наголосив експрезидент.

За його словами, за його каденції Іран мав обмаль коштів, однак зараз "в Ірану повно грошей, якими той може розкидатися".

Міграційне питання у США

Трамп розкритикував адміністрацію Байдена-Гарріс у тому, що нібито за час їхньої каденції до США потрапили десятки мільйонів мігрантів. Він навів вигадані в соцмережах дані про те, що мігранти з Гаїті в місті Спрінгфілд нібито викрадають домашніх котів та собак, щоб їх їсти.

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Гарріс нагадала Трампу про події в Конгресі США, коли демократи та республіканці напрацювали компромісний закон для посилення контролю на американсько-мексиканському кордоні, але його схвалення зірвала група союзників Трампа.

Переглянути повне відео дебатів можна тут: