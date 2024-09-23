Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ прорвали ще одну з ділянок російського кордону в Курській області, повідомило командування ДШВ.
Прорив ділянки російського кордону в Курській області − подробиці
Наразі це друга успішна операція з прориву кордону Росії з початку наступу на Курську область РФ.
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"На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника", − йдеться в повідомленні.
Наступ ЗСУ на Курщині − що відомо
Міністерство закордонних справ України закликало ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста МКЧХ приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області Росії.
Після випробування ракети "Сармат” на космодромі “Плесецьк” пожежа: що відомо
Представники Організації об'єднаних націй згодом заявили, що готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл РФ.
15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.
14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.
На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.
У межах наступу ЗСУ в Курській області вдалося відтягнути близько 40 тис. російських військових у цей регіон.