23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіро, сенатором цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.
Про це повідомив український президент у власному Телеграм-каналі
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зустріч Зеленського з Шапіро, Кейсі та Картрайтом − подробиці.
"Ми дуже раді розпочати візит до Америки з цього міста, із вашого міста − зі Скрентона, з Пенсильванії. Для нас дуже важливо подякувати простим людям. Гадаю, що сьогодні ми матимемо таку можливість − від нас, від усіх українців подякувати всім американцям за підтримку", − наголосив Президент України.
За його словами, Штати допомагали Україні від початку повномасштабного вторгнення, але уряд розраховує на подальшу підтримку.
У присутності Зеленського підписали угода про співпрацю між американським штатом та Запорізькою областю. Її підписували губернатор штату Джош Шапіро та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Президент України почав візит до США з відвідин заводу в Пенсільванії
Про що йдеться в угоді про співпрацю між штатом Пенсільванія та Запорізькою областю
На сайті Президента України зазначається, що документ передбачає взаємодію між державними органами, науковими установами, організаціями громадянського суспільства та бізнесом.
Головними напрямами співпраці є енергетика, аграрна сфера, цифрові технології, відбудова регіону та оборона.
Наразі в американському штаті Пенсільванія проживає понад 150 тис. українців та американців українського походження.
"Також тут розміщені виробництва зброї та військової техніки. Для України цей напрям є безумовним пріоритетом. Будемо вдячні за посилення співпраці в цій сфері", – пояснив Президент.
Візит Зеленського до США – що треба знати
Президент України Володимир Зеленський приїхав на завод у Скрантоні в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди калібру 155 мм для ЗСУ.
Український президент подякував працівникам заводу за їхній внесок у захист не лише України, а й демократичного світу.
За словами Зеленського, завод нарощуватиме виробництво боєприпасів для України.
За даними Bloomberg і Reuters, у межах візиту до США, Зеленський зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.
Президент наголошував, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.