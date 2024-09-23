23 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з губернатором штату Пенсільванія Джошем Шапіро, сенатором цього штату Бобом Кейсі та конгресменом Меттом Картрайтом.

Про це повідомив український президент у власному Телеграм-каналі

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Зустріч Зеленського з Шапіро, Кейсі та Картрайтом − подробиці.

"Ми дуже раді розпочати візит до Америки з цього міста, із вашого міста − зі Скрентона, з Пенсильванії. Для нас дуже важливо подякувати простим людям. Гадаю, що сьогодні ми матимемо таку можливість − від нас, від усіх українців подякувати всім американцям за підтримку", − наголосив Президент України.

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За його словами, Штати допомагали Україні від початку повномасштабного вторгнення, але уряд розраховує на подальшу підтримку.

У присутності Зеленського підписали угода про співпрацю між американським штатом та Запорізькою областю. Її підписували губернатор штату Джош Шапіро та керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.