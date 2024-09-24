Німеччина не планує знімати обмеження на удари України далккобійною зброєю вглиб території Росії, пише Tagesschau, цитуючи канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Що сказав Шольц щодо зняття обмежень Німеччиною на удари далекобійною зброєю

За словами німецького канцлера, його країна "зосереджена на тому, що дійсно допомагає і що необхідно" щодо допомоги Україні.

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"Це також має містити той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності [ударів углиб Росії − ред.]. Це несумісне з моєю особистою позицією", − пояснив Шольц.

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Він закликав Євросоюз швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу на 35 млрд євро задля того, щоб партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії могли зробити свій внесок.

Що говорять світові лідери про удари України вглиб Росії

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що допомога Україні дуже важлива для Молдови, оскільки сприяє збереженню її безпеки.

Більше по темі Нідерланди надали Україні майже 210 млн євро на відновлення інфраструктури 45 млн євро внесуть до Фонду підтримки енергетики України.

Водночас президентка Молдови Майя Санду зазначила, що війна в Україні завдає серйозної шкоди молдовській економіці і ускладнює розвиток країни.

За словами речника Державного департаменту США Метью Міллера, наразі Сполучені Штати не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування наданої Україні далекобійної західної зброї вглиб Росії.