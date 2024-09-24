Збройні сили ворога використовують бронемашини ZFB-05 виробництва Китаю в зоні бойових дій, повідомив Мілітарний, посилаючися на Телеграм-канал СПЖ "Водограй".

Росіяни вперше використали в Україні китайські ZFB-05

Китайська бронемашина ZFB-05 Xinxing обладнана антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного "гнізда".

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Як зазначив Мілітарний, Росгвардія (Федеральна служба військ національної гвардії РФ) почала використовувати ці бронемашини ще минулого року. Тоді вісім цих бронемашин помітили на озброєні чеченського спеціального загону швидкого реагування "Ахмат".

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Водночас тоді КНР заперечила надання Росії будь-якої військової чи іншої допомоги для ведення війни.