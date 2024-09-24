Збройні сили ворога використовують бронемашини ZFB-05 виробництва Китаю в зоні бойових дій, повідомив Мілітарний, посилаючися на Телеграм-канал СПЖ "Водограй".
Росіяни вперше використали в Україні китайські ZFB-05
Китайська бронемашина ZFB-05 Xinxing обладнана антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного "гнізда".
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Як зазначив Мілітарний, Росгвардія (Федеральна служба військ національної гвардії РФ) почала використовувати ці бронемашини ще минулого року. Тоді вісім цих бронемашин помітили на озброєні чеченського спеціального загону швидкого реагування "Ахмат".
Водночас тоді КНР заперечила надання Росії будь-якої військової чи іншої допомоги для ведення війни.
Бронемашина ZFB-05 − що треба знати
ZFB-05 Xinxing (Китайськ: "нова зірка") − китайський бронетранспортер, розроблений для сухопутних військ Народно-визвольної армії, Народної збройної поліції, поліцейських сил, китайських миротворців ООН та на експорт.
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Це недорога бронемашина, яка має суцільнометалевий слабоброньований корпус, що робить її лише умовно ефективним проти вогню стрілецької зброї та артилерійських шрапнельних снарядів.
Основним озброєнням ZFB-05 є великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм, встановлений у вежі на даху машини, із щитком для забезпечення лобового захисту стрілка. Деякі варіанти бронемашини мають інші види озброєння, зокрема, 7,62 мм кулемет, 23 мм автогармата або 35 мм автоматичний гранатомет.