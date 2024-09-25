Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Високопосадовці обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, повідомив Зеленський.

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Зеленський обговорив із генсеком НАТО вступ України до Альянсу

«Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію», - розповів він.

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На зустрічі йшлося про необхідність посилення української ППО, продовження роботи над тим, щоб Україна отримала запрошення в НАТО вже найближчим часом.

Також Зеленський і Столтенберг обговорили важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту НАТО.