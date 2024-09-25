Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Високопосадовці обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України, повідомив Зеленський.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зеленський обговорив із генсеком НАТО вступ України до Альянсу
«Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом подякував йому за підтримку України під час перебування на посаді Генерального секретаря Альянсу. За зусилля для об’єднання світу, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію», - розповів він.
На зустрічі йшлося про необхідність посилення української ППО, продовження роботи над тим, щоб Україна отримала запрошення в НАТО вже найближчим часом.
Також Зеленський і Столтенберг обговорили важливість вчасної реалізації всіх домовленостей Вашингтонського саміту НАТО.
Росія готується атакувати три українські АЕС − Зеленський
НАТО вже надало Україні кілька пакетів військової допомоги - подробиці
11 липня під час саміту у Вашингтоні лідери НАТО затвердили передачу Україні військової допомоги на 40 млрд євро.
Обсяг допомоги переглянуть на саміті наступного року, аби переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України.
Країни-члени НАТО погодили виділення понад 7 млн доларів США на закупівлю спорядження для жінок, які служать у Збройних силах України.