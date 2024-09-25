На агрегатному заводі у Вовчанську бійці спецзагонів Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) взяли в полон близько 20 російських окупантів та знищили ще кілька десятків.

Про це повідомив офіцер спецпідрозділу ГУР із позивним Вікінг в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

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ГУР розповіло подробиці спецоперації зі звільнення заводу у Вовчанську

За його словами, "бій тривав трохи більше, ніж тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання".

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Розвідник підтвердив, що завдяки операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти росіян у полон.

"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив Вікінг.

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Спецоперація ГУР на Вовчанському агрегатному заводі - що відомо

24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили російських окупантів в усіх будівлях підприємства.

Територію заводу було передано під контроль ЗСУ. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

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Вони провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови.

В окремих випадках українські спецпризначенці вступали вояками армії РФ у рукопашний бій.