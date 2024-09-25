Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю сьогодні завдали ударів по 280 об’єктам угруповання «Хезболла» у Лівані.

Цілями Ізраїлю були ракетні установки, повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Удар Ізраїлю по Лівану 25 вересня - що відомо

За даними ізраїльських військових, їх цілями були ракетні установки, які використовувала «Хезболла» під час сьогоднішньої атаки на Цфат, Нагарію та міста на схід від Хайфи.

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Як зазначили у ЦАХАЛі, серед цілей ВПС Ізраїлю також були бойовики «Хезболли» та десятки складів зброї.

Військові заявили, що продовжують завдавати ударів по угрупованню, аби знищити його ракетний потенціал.

Ізраїль заявив про непричетність до операції з підриву пейджерів "Хезболли"

Ізраїль заперечив свою причетність до нещодавнього підриву пейджерів та рацій "Хезболли" в Лівані.

Нагадаємо, що спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

Більше по темі Ізраїль ліквідував командира "Хезболли" у столиці Лівану − Reuters Органи безпеки Лівану вважають його провідною фігурою в ракетному підрозділі угруповання, підтримуваного Іраном.

18 вересня Ліван повідомив про черговий вибух пейджерів та інших телекомунікаційних пристроїв. Унаслідок кібератак зазнали поранень багато людей, одна людина загинула. Зокрема, у Бейруті вибухнули рації, якими користуються члени угруповання.