У ніч на 27 вересня російський дрон, імовірно, міг порушити повітряний простір країни під час атаки по Україні.
У повітря були підняті два румунські F-16 та два іспанські винищувачі F-18 для моніторингу ситуації, пише Укрінформ з посиланням на Agerpres.
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У Румунії підняли винищувачі під час атаки на Україну
«За даними міністерства оборони, два літаки F-16 ВПС Румунії злетіли з 86-ї авіабази Борча о 1:52, а пізніше, о 3:22, ще два літаки F-18 ВПС Іспанії зі складу Розширеної повітряної поліції злетіли з 57-ї авіаційної бази «Міхаїл Когелнічану»», - йдеться у повідомленні.
Система радіолокаційного спостереження Румунії зафіксувала імовірність того, що один з БпЛА РФ міг перетнути повітряний простір у прикордонній зоні та перебував там менше трьох хвилин.
Про наявність зони ураження на території Румунії не повідомляється.
Сили міністерства національної оборони Румунії проводять пошуки в цьому районі разом з авіацією та наземними групами.
«Міністерство нацоборони Румунії засуджує ці атаки, здійснені РФ проти деяких об'єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права», — наголосили у відомстві.
Наліт дронів на Ізмаїл 27 вересня − подробиці
27 вересня росіяни масштабно атакували Ізмаїл на півдні Одеської області.
Внаслідок атаки загинули дві жінки 1934 та 1955 років народження, а також 73-літній чоловік.
Відомо про 11 осіб, які дістали поранень.
Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо
24 вересня на території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника "Шахед".
9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли залишки російського безпілотника.
1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.
А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.