Адміністрація Джо Байдена вивчає План перемоги, який Володимир Зеленський представив президенту США під час зустрічі у Вашингтоні.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Голос Америки.

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Чи отримає Україна дозвіл на далекобійні удари по РФ

На питання, чи отримав Київ або ж отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для ударів вглиб Росії, Блінкен зазначив, що адміністрація разом із партнерами аналізують деталі цього плану і, за необхідності, розглядають «додаткові дії», щоб допомогти Україні здобути перемогу.

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«Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху», - сказав Блінкен.

Він наголосив, що президент Байден «відданий успіху України».

Більше по темі Пентагон назвав перелік зброї пакета допомоги Україні на 2,4 млрд доларів Пакет містить боєприпаси для ППО та "повітря-земля", БпЛА та інше комплектувальне обладнання.

«Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити», - додав Блінкен.

Зеленський представив у США План перемоги

Під час візиту до Сполучених штатів президент Володимир Зеленський представив у США План перемоги України.

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«Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України - це швидший мир. Усе ключове для України - на столі у партнерів, усе розглядається», - сказав глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Свою ініціативу Володимир Зеленський представив чинному главі Білого дому Джо Байдену та обом кандидатам у президенти Сполучених штатів.

26 вересня Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою країни Камалою Гарріс.

27 вересня президент України мав перемовини з Дональдом Трампом.

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Кремль боїться, що Україні дозволять бити далекобійною зброєю - ISW

Російська влада намагається вплинути на рішення західних країн щодо далекобійних ударів України по території РФ.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

«Ці зусилля Росії свідчать про глибоке занепокоєння оперативним тиском, який такі удари по РФ можуть спричинити на російські наступальні операції в Україні, хоча офіційні особи США все ще вагаються, чи дозволити Україні завдавати такі удари», - зауважили в ISW.