Повернення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області під контроль України сприятиме подальшим контрнаступальним діям Збройних сил України на півночі міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Росія має обмежені можливості просування на Харківщині

Вовчанський агрегатний завод був опорним пунктом для російської армії, що дозволяло Росії проводити тактичні операції на річці Вовчій.

У британському Міноборони припустили, що втрата контролю над агрегатним заводом обмежить можливості просування російських сухопутних військ у Харківській області.

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«Імовірно, контроль України над заводом сприятиме контрнаступу на півночі міста, щоб відтіснити російські сухопутні війська назад до українсько-російського кордону», – вважають аналітики розвідки Британії.

Як зазначили експерти, Росія відвела війська з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області і це майже напевно зменшило можливості сухопутних військ РФ у районі Вовчанська.