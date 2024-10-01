Повернення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області під контроль України сприятиме подальшим контрнаступальним діям Збройних сил України на півночі міста.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

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Росія має обмежені можливості просування на Харківщині

Вовчанський агрегатний завод був опорним пунктом для російської армії, що дозволяло Росії проводити тактичні операції на річці Вовчій.

У британському Міноборони припустили, що втрата контролю над агрегатним заводом обмежить можливості просування російських сухопутних військ у Харківській області.

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«Імовірно, контроль України над заводом сприятиме контрнаступу на півночі міста, щоб відтіснити російські сухопутні війська назад до українсько-російського кордону», – вважають аналітики розвідки Британії.

Як зазначили експерти, Росія відвела війська з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області і це майже напевно зменшило можливості сухопутних військ РФ у районі Вовчанська.

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Спецоперація ГУР на Вовчанському агрегатному заводі - що відомо

24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили російських окупантів в усіх будівлях підприємства.

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Територію заводу було передано під контроль ЗСУ. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

Вони провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови.

В окремих випадках українські спецпризначенці вступали вояками армії РФ у рукопашний бій.

Також під час операцї бійці спецзагонів ГУР МОУ взяли в полон близько 20 російських окупантів та знищили ще кілька десятків.

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