Повернення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області під контроль України сприятиме подальшим контрнаступальним діям Збройних сил України на півночі міста.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
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Росія має обмежені можливості просування на Харківщині
Вовчанський агрегатний завод був опорним пунктом для російської армії, що дозволяло Росії проводити тактичні операції на річці Вовчій.
У британському Міноборони припустили, що втрата контролю над агрегатним заводом обмежить можливості просування російських сухопутних військ у Харківській області.
«Імовірно, контроль України над заводом сприятиме контрнаступу на півночі міста, щоб відтіснити російські сухопутні війська назад до українсько-російського кордону», – вважають аналітики розвідки Британії.
Як зазначили експерти, Росія відвела війська з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області і це майже напевно зменшило можливості сухопутних військ РФ у районі Вовчанська.
Партизани разом з ГУР підірвали машину з окупантами у Мелітополі
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 1, 2024
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Спецоперація ГУР на Вовчанському агрегатному заводі - що відомо
24 вересня підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили російських окупантів в усіх будівлях підприємства.
Територію заводу було передано під контроль ЗСУ. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».
Вони провели системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови.
В окремих випадках українські спецпризначенці вступали вояками армії РФ у рукопашний бій.
Також під час операцї бійці спецзагонів ГУР МОУ взяли в полон близько 20 російських окупантів та знищили ще кілька десятків.