Жозеп Боррель розкритикував Угорщину за розбрат Євросоюзу

Представник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив занепокоєння щодо відсутності єдності в ЄС із питань підтримки України, пише DW, цитуючи слова Борреля.

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"На жаль, у ЄС більше немає одностайності з питання підтримки України, оскільки одна країна вирішила відкрито підтримати бразильсько-китайську ініціативу", – пояснив Боррель.

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Він безпосередньо не заявив, яку країну мав на увазі, але нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто визнав, що Будапешт доєднається до ініціативи "Друзі миру" від Китаю та Бразилії для врегулювання "української кризи".

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Усі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

  • нічого про Україну без України; 
  • ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Раніше Китай, Бразилія та деякі країни Глобального Півдня створили платформу "Друзі миру" для мирного врегулювання так званої "української кризи".

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