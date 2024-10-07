7 жовтня розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО "Залізний вовк 2024-II", повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Що таке "Залізний вовк 2024-II"

"На цих навчаннях ми навчатимемо військовослужбовців бойової групи батальйону передових сил НАТО і піхотного батальйону Великого князя Литовського Альгірдаса планувати і проводити наступальні й оборонні операції вдень та вночі, взаємодіючи один з одним та об'єднуючи підрозділи бойового забезпечення і постачання", − пояснив командир бригади "Залізний вовк" полковник Ауреліус Мотеюнас.

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Навчання "Залізний вовк" організовуються щорічно навесні та восени для оцінки боєготовності батальйонів і повної інтеграції бойового угруповання передових сил Альянсу

Мешканців Литви попередили про пересування дорогами військової техніки через навчання.

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Навчання "Залізний вовк 2024-II" завершаться 17 жовтня.

Міноборони пропонує скандинавським країнам підготувати армію України

Делегація Міністерства оборони України запропонувала Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції долучитися до проєкту “Північна бригада" і підготувати та озброїти по одному українському батальйону.

13 вересня в Польщі відбулася перша зустріч високого рівня в межах спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

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Це перша спільна інституція НАТО та України для посилення спроможностей Сил оборони та прискорення вступу України до Альянсу.

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