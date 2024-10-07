Росія попри обмеження досі отримує західні високотехнологічні компоненти для розробки та налаштування засобів РЕБ. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Звідки Росія отримує технології для засобів РЕБ

За даними Єрмака, минулого року завдяки китайським посередникам країна-агресор закупила спектроаналізатори та генератори сигналів для засобів радіоелектронної розвідки та боротьби на 38 млн доларів від американської, німецької та швейцарської компаній.

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У 2024 році сума склала вже щонайменше 12 млн доларів, що, як зауважив Єрмак, свідчить про продовження постачання попри обмеження.

"Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців", − наголосив керівник ОП.