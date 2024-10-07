Росія попри обмеження досі отримує західні високотехнологічні компоненти для розробки та налаштування засобів РЕБ. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Звідки Росія отримує технології для засобів РЕБ
За даними Єрмака, минулого року завдяки китайським посередникам країна-агресор закупила спектроаналізатори та генератори сигналів для засобів радіоелектронної розвідки та боротьби на 38 млн доларів від американської, німецької та швейцарської компаній.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У 2024 році сума склала вже щонайменше 12 млн доларів, що, як зауважив Єрмак, свідчить про продовження постачання попри обмеження.
"Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців", − наголосив керівник ОП.
Повідомлення про допомогу Росії підривають заявлений Китаєм нейтралітет
Китай допомагає РФ, попри те, що заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України.
Постійні повідомлення про допомогу Китаю Росії підривають спроби Пекіна зобразити себе нейтральним посередником у війні в Україні.
Кіберфахівці ГУР зламали держсистему всіх судів Росії
Близько 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять до Росії з Китаю. Важливі деталі, які необхідні для систем спостереження, безпілотників і ракет, також походять зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Японії та Швейцарії.
24 вересня у ЗМІ з'явилась інформація, що Збройні сили РФ використовують бронемашини ZFB-05 виробництва Китаю в зоні бойових дій.