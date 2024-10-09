До секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України американський Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі додав перелік можливостей США, які могли би допомогти ЗСУ вести більш ефективну боротьбу.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

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Список озброєння від США, яке може допомогти Україні у війні

За даними джерел CNN, до переліку увійшли високоточна крилата ракета класу "повітря-земля" JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) і система зв’язку Link 16 для обміну даними.

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Вона використовується США та НАТО для зв’язку між бойовими системами та управління протиповітряною і протиракетною обороною.

У списку Каволі не пояснююється, чому США не надали ці системи, але чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння подібних технологій до Росії. Це, ймовірно, і пов’язано із затримкою постачання Link 16.

Як зазначило джерело CNN, ракети класу "повітря-земля" можуть не бути ефективними для України без достатнього рівня переваги в повітрі.

Пентагон прокоментував заклик України збивати російські ракети

Пентагон вважає, що Україна успішно захищається від повітряних атак самотужки.

Щодо порівняння дій країн НАТО в Україні та в Ізраїлі, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що йдеться про два різні ландшафти та поля бою.

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Сінгх додала, що збиття цілей з польської чи румунської території означало би військову присутність в Україні та залученість США у війні.

Чинний президент США Джо Байден раніше повідомляв про виділення оборонної допомоги Україні на суму 7,9 млрд доларів та запровадження санкцій проти Росії.