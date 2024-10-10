Інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні підтвердилась.
Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко в ефірі телемарафону.
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"Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж", - сказав Яценко.
Про обставини смерті зарано говорити, триває відповідна робота, щоб їх встановити.
"Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов'язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності", - сказав представник Координаційного штабу.
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За його словами, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.
"Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли", - додав Яценко.
Сьогодні голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки.
Однак пізніше він видалив повідомлення про смерть журналістки і написав нове, що інформацію треба перевірити і чекати офіційних заяв.
Згодом Юрчишин видалив і друге повідомлення.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" розповів, що Вікторія Рощина мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими.
Зникнення Вікторії Рощиної - що відомо
3 серпня 2023 року 26-річна українська журналістка Вікторія Рощина зникла під час виконання редакційного завдання в окупованих східних областях України.
За словами її батька Володимира Рощина, Вікторія розпочала свою подорож 27 липня, виїхавши з України до Польщі і плануючи потрапити на окуповані території Сходу України через Росію.
Востаннє Рощина спілкувалася з родиною 3 серпня, і тоді вона сказала, що пройшла вже кілька пунктів пропуску, але не повідомила свого точного місцезнаходження.
У березні 2022 року Рощину затримала Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії. За десять днів журналістку звільнили. Того ж року Рощина отримала нагороду IWMF «За мужність у журналістиці», якою відзначили її безстрашну професійну роботу в галузі журналістики.
Молода українська журналістка активно висвітлювала події у прифронтових зонах та на окупованих територіях з початку повномасштабного російського вторгнення.