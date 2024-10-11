Чинний президент США Джо Байден провів телефону розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомила пресслужба Білого дому.

Плани Байдена щодо військової допомоги Україні

"Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин", − зауважила пресслужба.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними пресслужби, він також відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії.

Advertisement

Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон"

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

12 жовтня у Німеччині запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн"

Більше по темі ЗСУ можуть утримувати території на Курщині ще кілька місяців − Bloomberg Україна досі не стикалася з суттєвими проблемами з постачанням у Курську область.

Володимир Зеленський наголошував, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями..