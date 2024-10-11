Чинний президент США Джо Байден провів телефону розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомила пресслужба Білого дому.

Плани Байдена щодо військової допомоги Україні 

"Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин", − зауважила пресслужба.

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За даними пресслужби, він також відзначив власний намір продовжувати тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії.

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Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон"

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини у зв'язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

12 жовтня у Німеччині запланована зустріч лідерів країн НАТО й президента України Володимира Зеленського на авіабазі "Рамштайн".

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