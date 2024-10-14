Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.

Іран заперечив надання Росії балістичних ракет − подробиці

Іранський міністр зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".

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"Якщо Європі потрібна справа, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію", − зауважив Аракчі.