Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.

Іран заперечив надання Росії балістичних ракет − подробиці

Іранський міністр зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".

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"Якщо Європі потрібна справа, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію", − зауважив Аракчі.

Президент Ірану заперечив постачання балістичних ракет Росії

25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.

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17 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не передавала зброю Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

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