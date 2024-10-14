Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.
Іран заперечив надання Росії балістичних ракет − подробиці
Іранський міністр зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".
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"Якщо Європі потрібна справа, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію", − зауважив Аракчі.
In a meeting with @JosepBorrellF and @enriquemora in NY, I said the following:— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 13, 2024
1- Iran-Russia military cooperation is not new; has a history, long before the Ukrainian crisis began.
2- Some Europeans have provided Israeli regime with all kinds of sophisticated weapons, and… https://t.co/TzCwqxFWnf
Президент Ірану заперечив постачання балістичних ракет Росії
25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.
17 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не передавала зброю Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.