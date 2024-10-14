Чинний президент США Джо Байден у вітальній заяві до цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру заявив, що Штати готові до переговорів із Росією, Китаєм і Північною Кореєю.

Переговори США з Росією, Китаєм і КНДР − подробиці

Байден наголосив, що людство має продовжувати рухатися до того дня, коли зможе остаточно та назавжди позбавити світ ядерної зброї.

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"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов щодо зменшення ядерної загрози. Ні нашим країнам, ні світу не вигідно перешкоджати прогресу у скороченні ядерних арсеналів", − зауважив американський президент.

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За його словами, ядерні ризики підривають норми та домовленості, над якими світ колективно працював, а також ідуть усупереч із життєво важливою роботою Нобелівських лауреатів.

Київ займатиме більш гнучку позицію щодо завершення війни

Раніше видання Bloomberg із посиланням на іноземних чиновників заявляло, що Президент України Володимир Зеленський, можливо, готується зайняти більш гнучку позицію щодо завершення війни в Україні.

Більше по темі Росіяни й досі незаконно виводять мільйони з України Їхні бізнеси не просто продовжують працювати в Україні, а й виграють мільйонні державні тендери.

Зміну настроїв мала показати зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині.

Однак згодом Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

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Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".