Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації чинного президента США Джо Байдена, що країна битиме лише по військових об'єктах в Ірані, пише The Washington Post.
Чи битиме Ізраїль по нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані − подробиці
Нетаньягу сказав про це Байдену, під час розмови телефоном минулого тижня для обговорення планів Ізраїлю щодо відповіді Ірану за атаку балістичними ракетами 1 жовтня.
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Ізраїльський прем'єр-міністр зауважив, що ЦАХАЛ завдасть удару по військовій інфраструктурі в Ірані.
Білий дім не коментував цю інформацію, однак офіс ізраїльського прем'єра додав, що країна прислухається до думки Штатів, але буде приймати рішення, виходячи з національних інтересів.
Нетаньягу погодився спланувати атаку так, щоб це не вплинуло на майбутні вибори у США, оскільки удар по іранських нафтових об'єктах міг би призвести до різкого зростання цін на нафту у світі, а це не сподобається американським виборцям.
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За даними The Washington Post, пом'якшення позиції Нетаньягу вплинуло на рішення Байдена надіслати Ізраїлю систему протиракетної оборони. Ізраїльський удар буде ще до виборів у США, оскільки відсутність відповіді Іран може сприйняти як ознаку слабкості.
Британія запровадила санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль
Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти іранських фізичних і юридичних осіб за «небезпечну та дестабілізаційну» діяльність Ірану на Близькому Сході.
Під обмеження потрапили:
- головнокомандувач армії Ірану Абдолрахім Мусаві
- командувач іранських ВПС Хамід Вахеді
- начальник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Каземі.
Рада Європейського Союзу запровадила проти Ірану додаткові санкції у відповідь на постачання Росії ракетного озброєння і дронів.
Обмеження поширюються на осіб та установи, які відповідають за розробку та передання Росії БпЛА, ракет і відповідних технологій для підтримки її війни проти України.