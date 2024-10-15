Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує усі можливі рівні захисту енергетичної інфраструктури від російських атак.

Про це він заявив за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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Готовність України до зими - що відомо

«Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій.

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Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах», - розповів Зеленський.

За його словами, під час Ставки МВС представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень.

Більше по темі Росія планує фактичне включення Північної Кореї у війну Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими Росія фактично втяне Північну Корею у війну проти України.

«Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок», - додав Президент.

В Україні майже 100% будинків готові до опалювального сезону

15 жовтня стало відомо, що в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%.

Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

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Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.

По скільки годин щонайменше триватимуть відключення електроенергії взимку

5 вересня в Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Україні в осінньо-зимовий період можливі відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу.

Оптимістичний сценарій передбачає, що від 8 до 9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться без сильних морозів. Тоді, за умови відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, світло вимикатимуть до 12 годин на добу.

Гірший сценарій передбачає відновлення лише близько 2 ГВт потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і нижчих температур.

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Найнесприятливіший випадок передбачає продовження Росією атак на українську енергосистему. В такому разі громадяни проводитимуть без електроенергії та опалення до 20 годин на добу.