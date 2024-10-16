За 15 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по понад 140 терористичних об'єктах "Хезболли" в більш ніж 50 районах Лівану, пише Times of Israel.

Удар ЦАХАЛ п Хезболлі 15 жовтня − подробиці

Ізраїльські військові виявили на півдні Лівану ракетні установки, міномети, гранати, протитанкові ракети та іншу зброю, націлену на північні ізраїльські міста.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЦАХАЛ повідомила, що авіаудар ліквідував очільника сил БпЛА угруповання ХАМАС на півночі Гази Махмуда аль-Мабхуха.

Advertisement

Він координував атаки безпілотників на Ізраїль та військових ЦАХАЛ у секторі Гази.

ЦАХАЛ ліквідувала чергового ватажка угруповання "Хезболла"

10 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута.

Він убитий унаслідок авіаудару в районі Кунейтра в Сирії.

Розвідник передавав "Хезболлі" дані від джерел сирійського режиму та сприяв операціям проти Ізраїлю на Голанських висотах. 7 жовтня ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті.

Більше по темі Ізраїль завдаватиме ударів лише по військових об'єктах Ірану − Нетаньягу Країна прислухається до думки США, але прийматиме остаточні рішення, виходячи з національних інтересів.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.