З липня Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 млн доларів США у комітет PAC America, який підтримує кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, пише The Hill.

Маск фінансує протрампівський комітет − подробиці

За кілька місяців PAC America став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

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Разом із ним внески зробили й близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейл, партнери Sequoia Capital Дуг Леоне і Шон Магуайр та криптоінвестори Кемерон і Тайлер Вінклвосси.

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За даними The Hill, у липні Маск зробив три внески в комітет на 15 млн доларів, три внески на 30 млн доларів у липні та ще один на 30 млн доларів у вересні.

Це перший звіт, який комітет PAC America повинен був подати із середини липня, ще один звіт опублікують 24 жовтня.

Трамп візьме Ілона Маска радником у разі перемоги на виборах

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