У середу прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, посилаючись на дані розслідування контррозвідки, що деякі члени опозиційної Консервативної партії, можливо, причетні до «іноземного втручання» у вибори, які мають відбутися наприкінці цього місяця.

«У мене є імена низки членів парламенту, колишніх членів парламенту і/або кандидатів від Консервативної партії… які причетні, або можуть бути причетні до іноземного втручання, або тих, щодо яких є відповідна чітка інформація від розвідки».

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Лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр поглузував із цих звинувачень, але йому не дозволили ознайомитися зі звітом контррозвідки, бо він відмовився пройти обов’язкову для цього перевірку. Як повідомила агенція Reuters, результати опитувань свідчать про те, що на виборах коаліція Пуальєвра «легко переможе лібералів Трюдо».

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Слідчий комітет в Оттаві вже оприлюднив докази спроб Китаю втрутитись у політичні справи Канади (таке Пекін завжди заперечує). Деталі не оприлюднюються, тож не виключене й втручання Росії.

На засіданні Комісії у справах іноземного втручання, яке відбулося в середу, Трюдо сказав: «Діяльність Росії, пов’язана з пропагандою та дезінформацією, цілком співзвучна з тим, що ми спостерігаємо в наших соцмережах і в демократичній Канаді загалом». Він додав, що під час пандемії COVID-19 «російська пропаганда значно підсилила кампанію проти вакцинації, особливо в ЗМІ правого спрямування».

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У вересні Трюдо сказав журналістам, що російський президент Владімір Путін хоче «дестабілізувати заснований на правилах міжнародний порядок», і саме тому «Канада й інші держави чітко заявляють, що Україна має перемогти у війні з Росією».

Пуальєвр пояснив свою відмову від проходження необхідної для ознайомлення з таємними документами перевірки тим, що в такому разі він буцімто не зможе давати публічні коментарі.

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«Керівник мого штабу має секретну інформацію від уряду. Ніколи ні мене, ні керівника мого штабу уряд не повідомляв про те, що будь-який нинішній чи колишній член парламенту від Консервативної партії був причетний до іноземного втручання», – заявив лідер опозиції.