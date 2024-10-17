У середу прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, посилаючись на дані розслідування контррозвідки, що деякі члени опозиційної Консервативної партії, можливо, причетні до «іноземного втручання» у вибори, які мають відбутися наприкінці цього місяця.
«У мене є імена низки членів парламенту, колишніх членів парламенту і/або кандидатів від Консервативної партії… які причетні, або можуть бути причетні до іноземного втручання, або тих, щодо яких є відповідна чітка інформація від розвідки».
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Лідер Консервативної партії П’єр Пуальєвр поглузував із цих звинувачень, але йому не дозволили ознайомитися зі звітом контррозвідки, бо він відмовився пройти обов’язкову для цього перевірку. Як повідомила агенція Reuters, результати опитувань свідчать про те, що на виборах коаліція Пуальєвра «легко переможе лібералів Трюдо».
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Слідчий комітет в Оттаві вже оприлюднив докази спроб Китаю втрутитись у політичні справи Канади (таке Пекін завжди заперечує). Деталі не оприлюднюються, тож не виключене й втручання Росії.
На засіданні Комісії у справах іноземного втручання, яке відбулося в середу, Трюдо сказав: «Діяльність Росії, пов’язана з пропагандою та дезінформацією, цілком співзвучна з тим, що ми спостерігаємо в наших соцмережах і в демократичній Канаді загалом». Він додав, що під час пандемії COVID-19 «російська пропаганда значно підсилила кампанію проти вакцинації, особливо в ЗМІ правого спрямування».
У вересні Трюдо сказав журналістам, що російський президент Владімір Путін хоче «дестабілізувати заснований на правилах міжнародний порядок», і саме тому «Канада й інші держави чітко заявляють, що Україна має перемогти у війні з Росією».
Пуальєвр пояснив свою відмову від проходження необхідної для ознайомлення з таємними документами перевірки тим, що в такому разі він буцімто не зможе давати публічні коментарі.
«Керівник мого штабу має секретну інформацію від уряду. Ніколи ні мене, ні керівника мого штабу уряд не повідомляв про те, що будь-який нинішній чи колишній член парламенту від Консервативної партії був причетний до іноземного втручання», – заявив лідер опозиції.
“No one will believe Putin because he uses Propaganda…” -Trudeau after Putin embarrasses him by calling him out for saluting a Nazi in Canada. pic.twitter.com/nwUjG3fNPh— Liz Churchill (@liz_churchill10) February 9, 2024
Гарріс про Трампа в інтерв’ю Fox News: «Ще ніхто й ніколи не був таким небезпечним для нашої країни»
У середу віцепрезидентка США, кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс дала інтерв’ю на каналі правого спрямування Fox News, під час якого звернулася до виборців з консервативними поглядами та тих, що ще не визначилися. Головним її меседжем було те, що її суперник Трамп – «нестабільний».
За її словами, навіть кілька республіканців, які раніше того дня виступали разом із нею перед виборцями в Пенсильванії (одному з ключових штатів, де результат виборів до останнього залишається невизначеним), кажуть, що «він непридатний до служби, що він небезпечний, що людям вже набридла ця особа, яка виставляє себе лідером, а тільки те й робить, що принижує інших і скаржиться на свої особисті негаразди й образи».
На мітингу, що відбувся на околицях Філадельфії, разом із Гарріс виступали конгресмени-республіканці Джим Ґрінвуд (від Пенсильванії), Девід Тротт (від Іллінойсу) і Барбра Комсток (від Вірджинії).
«Його радник з питань безпеки, два його міністри оборони, колишній керівник його штабу, його власний віцепрезидент – усі вони попереджали Америку: Дональд Трамп непридатний до служби на посаді, – сказала Гарріс. – Або послухайте, що сказав [голова Об’єднаного комітету начальників штабів] генерал Міллі: він сказав, що у Трампа – я цитую – «фашистське нутро», і що «ще ніхто й ніколи не був таким небезпечним для нашої країни».
Пізніше медіаексперт CNN Браян Стелтер зауважив: «Марк Міллі каже, що у Дональда Трампа фашистське нутро – такого на Fox News іще не чули».
Інтерв’ю у Гарріс брав головний ведучий політичних програм Брет Байєр, переписка якого з керівництвом каналу Fox у 2000 році дала поштовх звинуваченням з боку Трампа у «фальшуванні» результатів виборів, які він програв. Ця переписка спливла, коли компанія, яка забезпечувала автоматичний підрахунок голосів, подала в суд позов на власників Fox і потім відсудила 787 мільйонів доларів.
Тоді з’ясувалося, що коли справдилося передбачення Fox про програш Трампа в Арізоні (після чого він врешті програв вибори), Байєр написав своїм колегам: «Ситуація стає незручною. Дуже незручною. Я мушу продовжувати казати в ефірі, що треба. І відповідати на запитання. На мою думку, чим скоріше ми повернемо [Арізону] в колонку [Трампа], навіть якщо нас за це не похвалять, тим для нас буде краще».
Попри зіпсовану репутацію, Байєра обрали для інтерв’ю з Гарріс. Його можна назвати суперечкою, хоча ті, хто дивляться Fox, писали в соцмережах, що воно буде «прісною» балаканиною ні про що.
Після інтерв’ю колишня помічниця Камали Гарріс Симона Сандерс-Таунсенд написала в мережі Х: «Я була присутня під час багатьох інтерв’ю, які давала Віцепрезидентка Гарріс, і вони були доволі жорсткими, але такого, що було сьогодні, не бачила ніколи. Інтерв’юер був сам не свій – поводився грубо, вводив в оману, а свої запитання брав прямо з сумнозвісного пресрелізу Трампа-Венса».
У новому пакеті допомоги від США Київ отримає ракети для систем HIMARS, NASAMS і «Стінгер»
У середу міністерство оборони США оприлюднило вміст нового пакету військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів, який надається в рамках особистих повноважень президента Джо Байдена. До пакету входить наступне:
- Додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- Ракети для систем ППО RIM-7;
- Протиповітряні ракети «Стінгер»;
- Боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- Боєприпаси класу «повітря-земля»;
- 155-мм, 105-мм артилерійські снаряди;
- Ракети TOW;
- Бронебійні системи Javelin і AT-4;
- Високомобільні багатоцільові автомобілі HMMWV;
- Стрілецька зброя з боєприпасами.
«Сполучені Штати й далі працюватимуть разом із 50 союзниками й партнерами через Контактну групу з питань оборони України та спорідненими з нею коаліціями країн, щоб забезпечити Україну тим, що вона терміново потребує на полі бою, захищаючись від російської агресії», – йдеться в пресрелізі міністерства оборони США.