Очільник оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі анонсував додаткові постачання Україні транспортних засобів японських збройних сил, пише NHK.

Додаткова військова техніка від Японії − подробиці

"Японський міністр висловив готовність своєї країни та надалі підтримувати Україну та повідомив про плани додаткового постачання Україні транспортних засобів Сил самооборони Японії", − зазначає NHK.

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Керівник японського оборонного відомства своєю чергою засудив розширення військової співпраці КНР і КНДР з Росією через ескалацію війни та погіршення ситуації в Україні.

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Яку саме техніку японська сторона має намір передати, наразі не уточнюється.

Японія замовляла українську техніку для розмінування і передасть її ДСНС

Ще в серпні японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило техніку для гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

JICA зробила також замовлення у компанії "Транс-Авто-Д" на виробництво 8 спеціалізованих причепів для перевезення машин для розмінування. Вони інтегруються з вантажівками IVECO на українських підприємствах, після чого комплекти передають підрозділам ДСНС.

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Техніка надійде до ДСНС в листопаді цього року.

У липні уряд Японії виділив Україні 3,3 млрд доларів позики в межах підтримки, яку G7 нададуть Україні з відсотків від російських заморожених активів.