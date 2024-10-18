17 жовтня на черговому саміті Європейської ради було оголошено про фактичне припинення процесу вступу Грузії до Євросоюзу, повідомляється в документі на офіційному сайті Євроради.

Єврорада припинила вступ Грузії до ЄС − подробиці

Рада готова продовжувати підтримку грузинів на шляху до Європи, але в документі відображена стурбованість діями грузинського уряду, які суперечать цінностям ЄС.

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"Європейська рада нагадує, що такі дії ставлять під загрозу європейське майбутнє Грузії та фактично призупиняють цей процес", − пояснюється в заяві.

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Єврорада закликала Грузію провести демократичні реформи для узгодження з принципами європейської інтеграції.

Рада наголосила на важливості забезпечення справедливості та свободи майбутніх парламентських виборів у Грузії.

У документі наголошується на необхідності захисту незалежних медіа та незмінній підтримці ЄС суверенітету, незалежності та цілісності Грузії в її кордонах.

"Європейська рада знову висловлює свою прихильність до мирного врегулювання конфліктів і зберігає політику невизнання, а також залучення", − додала Рада.

Кінець війни в Україні "перезавантажить" відносини Грузії з ЄС і США

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, і після цього відносини його країни з Євросоюзом та США нібито будуть "перезавантажені"

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Він додав, що відносини Грузії з ЄС та США "мають бути обов'язково перезавантажені", і як тільки закінчиться війна в Україні, "ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США".

Раніше між Україною та Грузією відбувся дипломатичний скандал щодо політичної реклами партії "Грузинська мрія", яка використала кадри зі зруйнованих міст України.

Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

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Напередодні стало відомо, що ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.