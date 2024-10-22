Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по Бейруту, де розташована військово-морська база угруповання «Хезболла».

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Удар Ізраїлю по об'єктах Хезболли 22 жовтня

Як зазначили представники ЦАХАЛу, «Хезболла» використовувала цю військову базу для зберігання швидкохідних човнів, проведення випробувань та підготовки підрозділів військово-морських сил.

Також армія оборони Ізраїлю уразила склади зброї, командні центри та іншу інфраструктуру, яка розташована під землею.

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Напередодні ударів по Бейруту Ізраїль попередив цивільних осіб про необхідність евакуації.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала одного з лідерів ХАМАСу в Тулькармі

16 жовтня ЦАХАЛ ліквідував лідера ХАМАСу Яхью Сінвара.

"Масовий вбивця Ях’я Сінвар, який несе відповідальність за різанину і звірства 7 жовтня, був убитий солдатами ЦАХАЛу", − зазначав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Більше по темі Пентагон пояснив відмову розгортати протиракетні системи THAAD в Україні Штати аргументують це різним рівнем зобов'язань перед Україною та Ізраїлем.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.

Уфі організував і керував спробами підриву автомобіля в ізраїльському поселенні Атерет 2 вересня, а також постачав зброю іншим терористам і планував масовані атаки проти ізраїльських громад в Іудеї, Самарії та інших регіонах.

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11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони.

14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня.