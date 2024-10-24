Казахстан не підтримує ідею того, щоб Росія використовувала його територію для обходу міжнародних санкцій.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв'ю заступника очільника МЗС Казахстану Романа Василенка.

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Кахастан не запровадить санкції проти РФ

«Казахстан не вводив санкції проти Росії, і Казахстан не приєднався до санкцій проти Росії. Водночас ми не хочемо, щоб наша територія використовувалася для обходу санкцій», - сказав Василенко.

Він зазначив, що позиція Астани «відома та зрозуміла» всім зацікавленим сторонам та наголосив, що вживаються всі необхідні заходи для того, щоб обходу санкцій не відбувалося, оскільки республіка «не бажає введення вторинних санкцій».

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Видання The Moscow Times пише, що у вересні віцепрем'єр і міністр національної економіки Казахстану Нурлан Байбазаров заявив, що випадки порушення санкцій мають одиничний характер і відразу ж припиняються.

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За його словами, у порушенні санкційного режиму були викриті лише дві казахстанські компанії, які виявилися «одноденками».

З тих пір як західні компанії залишили російський ринок, а банківські санкції обмежили можливості проводити платежі, Казахстан став великим хабом із ввезення товарів до Росії.

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Міністри ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ - що варто знати

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

Ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах і торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.